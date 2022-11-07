Лукич — о поражении от «Зенита»: «Две абсолютно разные половины игры, за первую стыдно»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (66:76).

«Поздравляю «Зенит» с победой, которая, как мне кажется, досталась им тяжело. Вы видели две абсолютно разные половины игры. По первой нам предстоит тяжелый разговор внутри коллектива, что именно в ней произошло. Такой уровень игры просто непозволителен для команды, выступающей в Единой Лиге ВТБ.

Во второй половине, вы видели сами, была совсем другая ситуация. Показали максимальный фокус в атаке, пользовались слабыми сторонами соперника, создавали преимущество. К сожалению, в нескольких моментах снова допустили ошибки. Мне кажется, что мы могли закончить с разницей хотя бы в пять очков. Поражение поражением, но благодаря второй половине я могу выйти из зала с поднятой головой. За первую мне стыдно", — цитирует пресс-служба клуба тренера.

«Зенит» одержал шестую победу в сезоне и остается на третьем месте в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на восьмой строчке, выиграв только 4 матча из 8.