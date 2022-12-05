Вергун: «Счет в матче с «Нижним» не совсем отображает реальное положение дел на площадке»

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун оценил игру команды в матче с «Нижним Новгородом» (57:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«На мой взгляд, нижегородская команда — одна из лучших обороняющихся в лиге. Это команда, играющая в супер агрессивный современный баскетбол. Я не раз говорил, что это хороший индикатор — посмотреть, насколько уровень мастерства позволяет соперничать, находить себе атаки, эффективно их завершать под таким давлением.

Безусловно, все наши лидеры встретили серьезное сопротивление и, к сожалению, вынужден признать, что мы стали в разы менее эффективны, не могли поймать ритм. Скажем так: итоговый счет не совсем отображает реальное положение дел на площадке. Сезон идет, появляются новые игроки, здоровая конкуренция. Хочется, чтобы эта возможность и сезон для молодых ребят в дальнейшем сыграли ключевую роль и они получили необходимый опыт и понимание того, к чему нужно стремиться и что нужно тренировать, чтобы на этом уровне играть более серьезные роли», — приводит слова Вергуна сайт лиги.

«Минск» находится на последнем, 12-м, месте в турнирной таблице. Следующую игру команда проведет 9 декабря дома против ЦСКА.