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Сегодня, 22:28

Василий Карасев выделил позитивные моменты после поражения от «Зенита»

Руслан Минаев
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Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от «Зенита» (62:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Если говорить о позитивных моментах — это первые пять минут и заключительная четверть, где у нас были хорошие атаки. В остальном — очень слабо сыграли в защите. Мы где-то сознательно рисковали, проводили более широкую ротацию, чтобы проверить, на кого можем рассчитывать в плей-офф. Нужно делать выводы, а игроки должны понять, способны они показывать необходимый уровень или нет», — цитирует Карасева пресс-служба лиги.

В следующем матче «Зенит» примет УНИКС 26 марта, а МБА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» 25-го числа.

БК Зенит
БК МБА
Василий Карасев
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