Главный тренер МБА Карасев: «Мы вышли на матч с УНИКСом без должного настроя»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от УНИКСа (58:73) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы плохо стартовали. Не имеем права начинать матчи таким образом. В дебюте встречи мы совершили 7 потерь, а первые очки смогли набрать лишь на 6-й минуте. Это, в конечном итоге, и предопределило результат. Безусловно, на нас давят проигрыши. Возможно, с первых минут вышли без должного настроя. В дальнейшем переломить ход игры против команды такого высокого уровня, как УНИКС, чрезвычайно сложно. Считаю важным для нас стараться показывать качественный баскетбол, а победы придут», — приводит слова Карасева сайт лиги.

МБА проиграл седьмой матч подряд. Команда 15 марта дома сыграет против «Нижнего Новгорода».