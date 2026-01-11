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11 января, 16:45

Тренер МБА Карасев: «Когда Касаткин вернется к тренировкам? Все зависит от него»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев в разговоре с «СЭ» отметил, что в команде ждут возвращение Даниила Касаткина, который провел 199 дней во французской тюрьме.

— Мы пока не общались с Даниилом. Понятно, что ему нужно время, чтобы прийти в себя, пообщаться с близкими. Как только он будет готов — мы созвонимся, — подчеркнул Карасев.

Как много потребуется времени, чтобы он влился в состав?

Сложно сказать. Есть же много случаев, когда люди пропускают по году из-за тяжелых травм и спокойно возвращаются в строй. К тому же Даня — первый-второй номер, давно в нашей системе. Ему должно быть полегче.

Есть вероятность, что Даниил вернется к тренировкам в этом месяце?

Все зависит от него. Мы ждем его возвращения.

Даниил Касаткин.Касаткина обменяли на иноагента. Наш баскетболист просидел полгода во французской тюрьме

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. 26-летнего россиянина обвиняли в причастности к хакерской сети, которая, по данным AFP, якобы совершила атаки на 900 организаций с 2020 по 2022 год.

8 января стало известно о возвращении Касаткина в Москву. Россиянина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. — Прим. «СЭ»).

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БК МБА
Василий Карасев
Даниил Касаткин
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