Тренер МБА Карасев: «Когда Касаткин вернется к тренировкам? Все зависит от него»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев в разговоре с «СЭ» отметил, что в команде ждут возвращение Даниила Касаткина, который провел 199 дней во французской тюрьме.

— Мы пока не общались с Даниилом. Понятно, что ему нужно время, чтобы прийти в себя, пообщаться с близкими. Как только он будет готов — мы созвонимся, — подчеркнул Карасев.

— Как много потребуется времени, чтобы он влился в состав?

— Сложно сказать. Есть же много случаев, когда люди пропускают по году из-за тяжелых травм и спокойно возвращаются в строй. К тому же Даня — первый-второй номер, давно в нашей системе. Ему должно быть полегче.

— Есть вероятность, что Даниил вернется к тренировкам в этом месяце?

— Все зависит от него. Мы ждем его возвращения.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. 26-летнего россиянина обвиняли в причастности к хакерской сети, которая, по данным AFP, якобы совершила атаки на 900 организаций с 2020 по 2022 год.

8 января стало известно о возвращении Касаткина в Москву. Россиянина обменяли на осужденного в РФ гражданина Франции Лорана Винатье* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. — Прим. «СЭ»).