Карасев — о поражении от ЦСКА: «В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков»

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал поражение от ЦСКА (81:91) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я доволен тем, что показала команда, — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ тренера. — В концовке не хватило точности, смазали много открытых бросков, но главное — не бросали играть, смогли вернуться в четвертой четверти и почти догнать ЦСКА. Мы — молодая команда и продолжаем учиться, поэтому у нас еще все впереди».

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Зенитом» 13 марта, а МБА встретится с УНИКСом на день раньше.