Главный тренер «Локомотива-Кубани» назвал вызовом матчи с «Зенитом»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал победу краснодарской команды над «Зенитом» (117:98) в матче Единой лиги ВТБ.

— Мы, конечно, очень рады выиграть в Питере. Это всегда матчи вызова. Мы были готовы, в отличие от первого матча в этом году, выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». Сегодня концентрация была и желание.

«Локомотив-Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице, одержав 18 побед в 24 матчах.