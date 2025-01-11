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Сегодня, 18:10

Главный тренер «Локомотива-Кубани» назвал вызовом матчи с «Зенитом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал победу краснодарской команды над «Зенитом» (117:98) в матче Единой лиги ВТБ.

— Мы, конечно, очень рады выиграть в Питере. Это всегда матчи вызова. Мы были готовы, в отличие от первого матча в этом году, выглядели намного лучше, чем в домашней игре с «Пармой». Сегодня концентрация была и желание.

«Локомотив-Кубань» занимает 4-е место в турнирной таблице, одержав 18 побед в 24 матчах.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
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