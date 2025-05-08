Баскетбол
8 мая, 00:18

Главный тренер «Локо» о втором матче с «Зенитом»: «Уровень судей не соответствуют уровню игроков»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев выразил недовольство работой судей во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:85).

— Горжусь своей командой, но сегодня нам не дали играть в четвертой четверти, — отметил Ведищев на пресс-конференции. — Поздравляю «Зенит» с победой. Они бились, но в контактной игре в четвертой четверти у нас пять фолов, у «Зенита» — 0... Уровень судей не соответствуют уровню игроков. Будем жаловаться в лигу.

— Может быть, тогда есть смысл приглашать европейских судей на матчи плей-офф? - Вопрос от корреспондента «СЭ».

— Я категорически против этого. Мы играем в России, тут должны судить российские арбитры. И я сейчас говорю не про качество, а про принципы. В полуфинале ЦСКА — УНИКС команды бросают при максимально жесткой игре 30 штрафных на две команды. Мы же бросаем 70 штрафных («Зенит» — 38, «Локо» — 32 — прим. «СЭ»). Один Бэйкон бросает 21 штрафной. Мы не знаем, как с ним защищаться. Не знаем. Любой контакт — нам свистят фолы, и он идет бить с линии. Один игрок — 21 штрафной. В Евролиге в топ-матчах команды на двоих бьют 20 штрафных. У нас — 70... Мы в баскетбол для зрителей играем? Еще раз поздравляю «Зенит» с победой. В Краснодаре мы будем играть также.

«Зенит» выиграл два стартовых матча с «Локомотивом-Кубань» в Санкт-Петербурге. Третья игра серии состоится 11 мая в Краснодаре.

  • Якубович Олег

    Милош

    08.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    полностью согласен с тренером Локо ---судейство отстой ---параша

    08.05.2025

  • Philip Future

    Питерским, уже давно, подсуживают и в баскетболе. Про футбол и хоккей и говорить нечего. Админ.ресурс и сумасшедшее бабло - вот "секрет" так называемых достижений "питерского спорта" :-) Ничего, кроме этого, у них нет . .

    08.05.2025

  • Fragile

    Зато в первой половине всё было наоборот. Но, надо признать, что уровень этой судейской бригады плох.

    08.05.2025

  • ГС

    Надо забивать мячи в корзину, а не на судей пенять

    08.05.2025

  • Vladimir Buynov

    Судью Осторовского надо отправить КОЛХОЗ судить!УБИЛ всю игру!Фолы,свистки постоянно.Смотреть невозможно.

    08.05.2025

  • echo2011

    Помнится,в ЦСКА Маркус Браун и Милан Теодосич тоже без конца бросали штрафные.Так судят разные команды...

    08.05.2025

  • Vladislav M

    Здесь Ведищев прав. Особенно в 4 четверти судьи замечали фолы только у игроков Локомотива. Неизвестно чем бы все это закончилось если бы не технический фол в конце матча. Видимо кому-то очень нужно было, чтобы Зенит выиграл. Гнать таких судей в шею…..

    08.05.2025

    • «Зенит» установил новый рекорд Единой лиги ВТБ

    «Уралмаш» оштрафован на 500 тысяч рублей

