Главный тренер «Локо» о втором матче с «Зенитом»: «Уровень судей не соответствуют уровню игроков»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев выразил недовольство работой судей во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:85).

— Горжусь своей командой, но сегодня нам не дали играть в четвертой четверти, — отметил Ведищев на пресс-конференции. — Поздравляю «Зенит» с победой. Они бились, но в контактной игре в четвертой четверти у нас пять фолов, у «Зенита» — 0... Уровень судей не соответствуют уровню игроков. Будем жаловаться в лигу.

— Может быть, тогда есть смысл приглашать европейских судей на матчи плей-офф? - Вопрос от корреспондента «СЭ».

— Я категорически против этого. Мы играем в России, тут должны судить российские арбитры. И я сейчас говорю не про качество, а про принципы. В полуфинале ЦСКА — УНИКС команды бросают при максимально жесткой игре 30 штрафных на две команды. Мы же бросаем 70 штрафных («Зенит» — 38, «Локо» — 32 — прим. «СЭ»). Один Бэйкон бросает 21 штрафной. Мы не знаем, как с ним защищаться. Не знаем. Любой контакт — нам свистят фолы, и он идет бить с линии. Один игрок — 21 штрафной. В Евролиге в топ-матчах команды на двоих бьют 20 штрафных. У нас — 70... Мы в баскетбол для зрителей играем? Еще раз поздравляю «Зенит» с победой. В Краснодаре мы будем играть также.

«Зенит» выиграл два стартовых матча с «Локомотивом-Кубань» в Санкт-Петербурге. Третья игра серии состоится 11 мая в Краснодаре.