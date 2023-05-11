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Секулич — о поражении от УНИКСа: «Большой проблемой для нас стал медленный старт»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (81:82) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Очень большой проблемой для нас стал медленный старт, — цитирует пресс-служба лиги Секулича. — УНИКС начал очень агрессивно и сильно оторвался в счете. Мы долго не могли дать адекватный ответ, но в итоге все-таки нашли в себе силы, чтобы вернуться. К сожалению, в концовке мы допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение. Мы внесли в свою игру хорошие изменения по сравнению с предыдущим матчем, но до финальной сирены не смогли сохранить нужный уровень концентрации. Решающий бросок мы доверили Джейлену Барфорду, но УНИКС отыграл очень агрессивно в этом эпизоде, и поставить Джейлену хороший заслон не получилось. В итоге он получил мяч слишком высоко. Пришлось импровизировать — увы, к успеху это не привело. Хочу высказать слова поддержки Окаро Уайту. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу. Он сегодня потерял сразу 4 зуба — я раньше такого не видел в баскетболе».

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.

Источник: Единая лига ВТБ
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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