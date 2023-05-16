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16 мая, 15:53

Секулич — о пятом матче с УНИКСом: «Важен характер и сила духа»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Важен характер и сила духа — и не только в предстоящей игре, — цитирует пресс-служба клуба Секулича. — Это выходило на первый план и во всех прошедших матчах. Кроме того, необходима концентрация, важно быть сфокусированным на задачах, плане на игру, завершении атак — все вместе. Сейчас мы прижаты к стенке, реакция на это будет соответствующая. Мы намерены продолжить серию дома».

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу УНИКСа. Пятый матч пройдет 16 мая в Казани, начало — 19.30 мск.

Источник: https://lokobasket.com/news/235307/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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