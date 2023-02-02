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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Секулич: «Выиграть с большой разницей в счете на выезде у УНИКСа — дорогого стоит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о победе своей команды над УНИКСом (103:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю игроков с победой, а также с тем, каким именно образом мы ее добыли. Выиграть с большой разницей в счете на выезде у команды топ-уровня, каковой является УНИКС — дорогого стоит. Поэтому я вдвойне рад! Считаю, мы отлично сыграли как команда. Каждый внес свой максимальный вклад, а наградой стала победа», — приводит слова Секулича пресс-служба лиги.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива» в этом матче стал атакующий защитник Джейлен Бэрфорд, набрав 22 очка.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-v-kazani-vtoraya-sotnya-v-sezone-i-krupnejshaya-pobeda-nad-uniksom-v-istorii/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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