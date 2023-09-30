Секулич — о поражении от УНИКСа: «Они вышли на игру гораздо более заряженными»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (73:91) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2023/24.

«Мои поздравления УНИКСу, они вышли на игру гораздо более заряженными и их победа полностью заслуженна. То, как они плотно и атлетично действовали против нас, надеюсь, станет для наших игроков большим уроком», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

«Локомотив-Кубань» следующий матч проведет дома против «Пармы». Игра состоится 5 октября, начало — в 20.00 мск.