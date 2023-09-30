Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:13

Секулич — о поражении от УНИКСа: «Они вышли на игру гораздо более заряженными»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (73:91) в первом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2023/24.

«Мои поздравления УНИКСу, они вышли на игру гораздо более заряженными и их победа полностью заслуженна. То, как они плотно и атлетично действовали против нас, надеюсь, станет для наших игроков большим уроком», — приводит слова Секулича пресс-служба клуба.

«Локомотив-Кубань» следующий матч проведет дома против «Пармы». Игра состоится 5 октября, начало — в 20.00 мск.

УНИКС победил &laquo;Локомотив-Кубань&raquo; в&nbsp;стартовом матче нового сезона Единой лиги ВТБ 30&nbsp;сентября 2023-го. УНИКС стартовал по-чемпионски. «Локо» разгромлен в Казани
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
«Локомотив» обыграл «Пари НН» благодаря голу Жемалетдинова
В Москве прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
Женщину из Екатеринбурга убил подобранный ей на трассе мужчина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Самара» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости