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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Главный тренер Кайрис покидает «Автодор»

10:30
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Дональдас Кайрис воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020. «Автодор» приступает к поискам нового главного тренера, сообщает сайт клуба.

43-летний литовский специалист принял команду в начале февраля, подписав контракт до окончания сезона-2020/2021. Под руководством Кайриса в чемпионате Единой Лиги ВТБ «Автодор» одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минск» и потерпел выездные поражения от «Зелена-Гуры» и «Химок».

— Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре», — сказал Кайрис. — Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях.

Дополнительная информация:

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4084-donaldas-kairys-leaves-avtodor

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