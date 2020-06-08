Главный тренер Кайрис покидает «Автодор»
Дональдас Кайрис воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020. «Автодор» приступает к поискам нового главного тренера, сообщает сайт клуба.
43-летний литовский специалист принял команду в начале февраля, подписав контракт до окончания сезона-2020/2021. Под руководством Кайриса в чемпионате Единой Лиги ВТБ «Автодор» одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минск» и потерпел выездные поражения от «Зелена-Гуры» и «Химок».
? ДОНАЛЬДАС КАЙРИС ПОКИДАЕТ «АВТОДОР»— BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) June 8, 2020
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Дональдас КАЙРИС воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020. БК «Автодор» приступает к поискам нового главного тренера.
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— Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре», — сказал Кайрис. — Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях.
Дополнительная информация:
http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4084-donaldas-kairys-leaves-avtodor