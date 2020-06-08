Главный тренер Кайрис покидает «Автодор»

Дональдас Кайрис воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020. «Автодор» приступает к поискам нового главного тренера, сообщает сайт клуба.

43-летний литовский специалист принял команду в начале февраля, подписав контракт до окончания сезона-2020/2021. Под руководством Кайриса в чемпионате Единой Лиги ВТБ «Автодор» одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минск» и потерпел выездные поражения от «Зелена-Гуры» и «Химок».

? ДОНАЛЬДАС КАЙРИС ПОКИДАЕТ «АВТОДОР»

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Дональдас КАЙРИС воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020. БК «Автодор» приступает к поискам нового главного тренера.

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Подробности:https://t.co/0AXcdWmz1w pic.twitter.com/U9NxmkB6Uy — BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) June 8, 2020

— Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре», — сказал Кайрис. — Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях.