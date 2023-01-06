Анзулович — о поражении от ЦСКА: «Игроки «Енисея» старались только в первые 25 минут»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от ЦСКА (81:109) в матче Единой лиги ВТБ.

«Я должен поздравить игроков ЦСКА с заслуженной победой. Сегодня нет к этому никаких вопросов. Также я хочу поздравить своих игроков за то старание, которое они показали на площадке. Но только в первые 25 минут игры. Первые две четверти мы боролись, пытались выполнять тактические задачи, которые ставили перед собой. Хотя тут есть и претензии — во второй четверти мы пропустили 30 очков, что говорит о том, что в обороне были допущены значительные огрехи», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, выиграв четыре матча из 19. Следующую игру команда проведет 10 января дома против МБА.