Главный тренер «Енисея» Анзулович: «В третьей четверти мы сдались, перестали бороться. Поэтому и проиграли»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович объяснил поражение команды от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (59:78).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Перед игрой мы знали, что это соперник другого уровня, но даже с учетом этого нам удавалось контролировать игру на протяжении трех четвертей — с учетом всех наших проблем. Во второй четверти мы пропустили четыре атаки, когда «Зенит» набрал легкие очки, и не контролировали ситуацию. За счет этого соперник вернулся в игру.

В третьей четверти мы играли неплохо, но в последней мы показали именно тот баскетбол, который мне не нравится. Мы сдались, не играли до конца, перестали бороться. Поэтому и проиграли. Тем не менее, для нас этот матч в целом можно назвать неплохим», — цитирует Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Зенит» расположился на 3-й строчке.