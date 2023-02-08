Анзулович: «В матче с «Автодором» мы не продемонстрировали нужные действия»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Автодора» (82:86) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю соперника с победой, — цитирует пресс-служба лиги Анзуловича. — Перед матчем мы понимали, с каким соперником мы будем играть и что нужно сделать, чтобы обыграть команду с таким высоким индивидуальным классом игроков в нападении. Но, к сожалению, они оказались умнее на площадке, и мы не выполнили то, о чем договаривались. Я говорю о коллективной усердной работе команды в обороне. Это главный способ справиться с игроками такого класса.

Если сравнивать первые две четверти и вторые две, то это полная противоположность старания и желания работать и трудиться на площадке. Мы подошли ко второй половине с другим менталитетом, но в решающие моменты игры допускали ошибки. Перед игрой мы проговаривали, какие комбинации будут играть и как поведу в решающие моменты себя игроки «Автодора», так оно и случилось. Но мы не продемонстрировали нужные действия, о которых договаривались перед игрой".

В следующем матче «Енисей» сыграет против «Пармы» 12 февраля, «Автодор» 14 февраля встретится с «Минском».