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Главный тренер «Енисея» Анзулович: «Почти в каждом матче мы близки к победе, но не используем шанс»

Мария Гусева
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал поражение от «Автодора» (81:86) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Автодор» с победой. Большую часть матча мы провели хорошо. Однако в одном моменте, очень типичном для нас в этом сезоне, мы потеряли контроль над мячом, особенно в защите. Конечно, мы расстроены. Практически в каждом матче мы бываем близки к победе, но в итоге не используем свой шанс», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Анзуловича.

В следующем матче «Автодор» на выезде сыграет с ЦСКА 23 ноября. «Енисей» на день позже примет «Минск».

БК Автодор
БК Енисей
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