Райкович — о пятом матче серии с «Зенитом»: «Важно сохранять концентрацию и играть с максимальной отдачей»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от пятого матча серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам важно сохранять концентрацию и играть в обороне с максимальной отдачей, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Как и в каждом матче до сих пор, нам нужно придерживаться плана, находить бреши в их защите и использовать их как можно лучше. Опять же, все начинается с обороны и старания. Ведь на протяжении всей серии обе команды играют изо всех сил».

Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве, начало — 19.30 мск.