Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

15 мая, 16:43

Райкович — о пятом матче серии с «Зенитом»: «Важно сохранять концентрацию и играть с максимальной отдачей»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от пятого матча серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам важно сохранять концентрацию и играть в обороне с максимальной отдачей, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Как и в каждом матче до сих пор, нам нужно придерживаться плана, находить бреши в их защите и использовать их как можно лучше. Опять же, все начинается с обороны и старания. Ведь на протяжении всей серии обе команды играют изо всех сил».

Счет в серии до четырех побед — 3-1 в пользу армейцев. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве, начало — 19.30 мск.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-05-15-cska-zenit-news-preview/
баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
0
Читайте также
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА рассказали о восстановлении Шведа после выписки из больницы

Антонов заявил, что нападение на Шведа стало для него шоком
Новости
RSS RSS
Все новости