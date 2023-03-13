Райкович — о матче с «Зенитом»: «Приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Наши матчи с «Зенитом» всегда интересны болельщикам, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Несмотря на то, что эта игра не имеет для нас значения в турнирной таблице, мы все равно приложим максимум усилий, чтобы попытаться победить. Мы также будем решать собственные задачи в преддверии самого ответственного этапа сезона — улучшить физическую форму, сохранить игровой ритм, встроить нашего новичка в систему и так далее».

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет сегодня, 13 марта. Начало — 20.00 по московскому времени.