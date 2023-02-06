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Райкович: «Нас ждет очень напряженная игра. «Зенит» внес серьезные изменения в состав»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита».

«Нас ждет очень напряженная игра. «Зенит» внес серьезные изменения в состав. У них новые игроки, они будут более мотивированными и подвижными под кольцом. Они вернули Кулагина в строй, к ним присоединились новые игроки: Фрейзер, Моэрман и Хэмм. Таким образом, мы видим, что у них в команде есть новая энергия и «химия». Наша задача — реализовать план на игру и ответственно отыграть 40 минут», — цитирует пресс-служба клуба Райковича.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет сегодня, 6 февраля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-02-06-cska-zenit-news-preview/
БК Зенит
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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