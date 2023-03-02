Райкович — о матче с УНИКСом: «Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы над УНИКСом (91:77) в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Выступление нашей команды по-настоящему порадовало, особенно учитывая, что у нас не было двух наших лидеров, Алекса Шведа и Нико Милутинова, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — Это придает особый смысл нашей победе. Мы показали энергию, хорошо сыграли в защите. УНИКС был лучше во втором тайме, они подобрались близко, но наши ребята знали, как победить, не заходя в тяжелую концовку. Если бы это был футбол, мы бы уже праздновали чемпионство, но в баскетболе у нас есть плей-офф. В регулярке осталось сыграть еще четыре игры, постараемся добиться прогресса и показать улучшенную игру в плей-офф».

В следующем матче ЦСКА сыграет с МБА 7 марта, УНИКС на день раньше встретится с «Нижним Новгородом».