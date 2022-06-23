Главный тренер ЦСКА прокомментировал переходы Комолова и Астапковича

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контрактов с форвардом Антоном Астапковичем и защитником Артемом Комоловым.

«Очень доволен, что российская база игроков в нашей команде становится сильнее. Антон — игрок, способный проявлять агрессивность как в нападении, так и в защите. В «Нижнем» он показал, что многое умеет на площадке, и, надеюсь, он станет важной частью нашей команды.

Рад, что Артем присоединяется к нам. Это игрок, который здорово атакует издали, исполняет пик-н-роллы и агрессивно защищается. Он все еще в хорошем возрасте, и, думаю, принесет пользу нашей команде. Желаю ему раскрыть весь свой потенциал в ЦСКА», — приводит слова тренера официальный сайт армейцев.

Также о возвращении баскетболистов в ЦСКА высказался президент клуба Андрей Ватутин.

«Рад приветствовать в «основе» наших воспитанников, за профессиональным ростом которых мы внимательно следили на протяжении нескольких лет. Антон и Артем возмужали как баскетболисты и личности, проявили себя в большом баскетболе и не нуждаются в характеристиках — болельщики прекрасно знают, на что они способны. Уверен, парни готовы помочь команде добиваться результатов в ближайшие годы и стать примером для нового поколения молодых игроков», — сказал Ватутин.

28-летний Астапкович подписал трехлетний контракт с московским клубом, 29-летний Комолов — двухлетний.