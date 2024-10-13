Тренер ЦСКА Пистиолис — о Курбанове: «Я скорее потеряю палец, чем выйду на игру без Никиты»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис после победы в матче Единой лиги ВТБ над «Зенитом» (83:77) прокомментировал игру форварда армейцев Никиты Курбанова.

«Курбанов — очень важный игрок. Огромное удовольствие для тренера — иметь такого опытного баскетболиста в ростере. Я говорю, что скорее я потеряю палец, чем выйду на игру без Курбанова. То же самое я говорил про Антонова, поэтому в опасном положении у меня сейчас два пальца», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт лиги.

Форвард армецев Никита Курбанов провел 400-й матч в лиге, став первым игроком с таким показателем. 38-летний россиянин выступает в Единой лиги ВТБ с момента основания турнира.

ЦСКА с 5 победами в шести матчах занимает второе место в турнирной таблице, «Зенит» с 5 победами в семи играх — на третьей строчке.