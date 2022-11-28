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28 ноября, 23:26

Райкович: «Я настаивал на агрессивной защите против лидеров «Пармы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Пармы» (109:71).

«Поздравляю команду. Наши игроки продемонстрировали старание и профессионализм, играли на уровне поставленной задачи, боролись все 40 минут. Я настаивал на агрессивной защите против лидеров «Пармы», особенно Роберсона и Аллена, и мы неплохо с этим справились. С самого начала игроки, которые были на паркете, показали, что другого исхода, кроме нашей победы, нет», — приводит слова тренер сайт ЦСКА.

ЦСКА одержал 13-ю победу подряд, повторив свою рекордную серию, и располагается на первом месте в турнирной таблице, «Парма» идет на восьмой позиции.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2022-11-28-cska-parma-pari-news-report/
БК Парма (Пермь)
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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