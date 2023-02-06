Райкович: «Наша историческая серия закончилась»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ (86:90).

«Прежде всего, поздравляю «Зенит». Эта игра позволила нам признать, что нет непобедимых команд. Наша историческая серия закончилась. Мы были рады тому, как она проходила, но она подошла к концу.

Наверное, в этой игре «Зенит» больше хотел победить, он действовал очень агрессивно. Конечно, важным фактором стал процент трехочковых: они реализовали 15 из 29 с периметра. Эта игра станет уроком для нас. Мы знаем, что мы можем играть лучше», — цитирует тренера сайт лиги.

Лидер чемпионата ЦСКА потерпел первое поражение в 25 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. До этого армейцы показали лучший старт в истории лиги и обновили рекорд по количеству побед подряд.