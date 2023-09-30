Райкович: «В первой половине и начале третьей четверти ЦСКА показывал хороший баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над МБА (76:72) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы находились в процессе восстановления травмированных — Астапковича, Тримбла, Жан-Шарля, и я счастлив, что они начали играть. Как сказал мой коллега, две половины получились очень разными. В первой половине и начале третьей четверти мы показывали хороший баскетбол. А затем позволили сопернику собрать отскоки на нашем щите, попасть трехочковые, и в итоге все свелось к сложной концовке. Впереди долгий путь, и нам нужно научить не повторять те же ошибки», — приводит слова Райковича пресс-служба лиги.

ЦСКА следующий матч проведет 3 октября против «Енисея», а МБА 5 октября сыграет с «Автодором».