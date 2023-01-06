Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:19

Райкович: «Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (109:81).

«Прежде всего, поздравляю «Енисей» с хорошей игрой, соперники здорово боролись в первой половине. Во второй нам пришлось прилично добавить, чтобы добиться победы. Это была первая игра после долгого перерыва, мы выглядели тяжеловато, и сейчас важно набрать ритм и вернуть хорошую форму, которая нам понадобится в следующих матчах», — приводит слова тренера сайт красно-синих.

ЦСКА одержал 19-ю победу подряд со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и установил рекорд турнира.

Ранее подмосковные «Химки» выиграли 18 стартовых матчей в сезоне-2013/14.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-01-06-enisey-cska-news-report/
БК Енисей
БК ЦСКА
Эмил Райкович
0
Читайте также
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству побед на старте сезона
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости