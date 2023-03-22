Райкович о тяжелой победе над «Нижним Новгородом: «Нашли способы победить, но нужно извлечь уроки из этого матча»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (76:75) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Нижний Новгород» с хорошей борьбой и победой в Кубке России. Несколько дней назад они показали по-настоящему хороший баскетбол и теперь продолжили в том же духе. В первой четверти мы играли просто здорово, добились существенной разницы, но во второй половине в нескольких моментах сбавили обороты, соперники использовали свои шансы, и в конце игра получилась интересной. Мы нашли способы победить, но нам нужно извлечь уроки из этого матча, нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру», — цитирует Райковича пресс-служба лиги.

В следующем матче ЦСКА дома примет «Локомотив-Кубань» 26 марта. «Нижний Новгород» дома сыграет с МБА 25-го числа.