Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что матчи с "Химками" будут непростыми

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Химками".

–Я бы сказал, что наш ждет тяжелая серия, "Химки" – очень талантливая команда из нашего города c обширными возможностями в атаке. В последнее время они играют очень хорошо, четыре раза обыграли УНИКС и набрали много очков. Важно оставаться голодными, быть готовыми к соперничеству, полуфинал с "Зенитом" стал для нас непростым моментом. Несмотря на то, что у многих игроков подходят к концу контракты, в команде хорошая атмосфера.

Матчи финальной серии, которая играется до трех побед одной из команд, пройдут 5, 7 и 10 июня, а также при необходимости 12 и 15 июня.