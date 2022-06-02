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Сегодня, 23:00

Итудис взял на себя ответственность за поражение ЦСКА от «Зенита»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объяснил причины поражения в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (63:82).

«Поздравляю «Зенит» с победой, они сегодня играли лучше, особенно начиная с середины второй четверти, когда счет был 27-27. Мы стали промахиваться и потеряли огонь в глазах. Счет в серии 3-3, и у нас есть шанс добиться победы перед своими болельщиками. Беру на себя ответственность за то, что произошло. Нужно исправиться и показывать стабильность на протяжении всего матча, а не всего 15 минут», — цитирует Итудиса «СЭ».

Питерский клуб сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3. Решающий матч пройдет в Москве 5 июня.

БК Зенит
БК ЦСКА
Димитрис Итудис
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