Тренер ЦСКА Пистиолис: «Зенит» победил заслуженно, потому что играл лучше нас»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал поражение от «Зенита» (66:79) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», они победили заслуженно, потому что играли лучше нас. У нас были лишь некоторые моменты, когда мы выглядели командой, которой хотим быть. В целом, соперники контролировали ход матча. Мы не были готовы психологически, и я беру ответственность за это на себя. Снова благодарю болельщиков, которые решили провести время на баскетболе и создали отличную атмосферу... Алекса Аврамович получил травму в матче с «Уралмашем» и не тренировался с командой значительную часть недели. Мы хотели вернуть его в строй, чтобы он помог в этом важном матче, но он очевидно выглядел сегодня ниже своих стандартов», — сказал Пистиолис после игры.

ЦСКА занимает второе место с 24 победами в 29 матчах, опережая клуб из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. Лидирует УНИКС — 25 побед в 30 матчах.