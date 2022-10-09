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9 октября, 17:09

Василий Карасев: «Не выполнили установки по защите, дали «Астане» почувствовать игру»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер БК МБА Василий Карасев прокомментировал победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Первая половина была очень тяжелой, не выполнили установки по защите, дали «Астане» почувствовать игру, особенно в первой четверти, когда соперник набрал 24 очка. После хорошей защиты у нас есть возможность для быстрых прорывов, что и стало получаться после большого перерыва. Во второй половине уже полностью контролировали ход встречи», — приводит слова тренера сайт клуба.

МБА одержал вторую подряд победу на старте Единой лиги ВТБ. В июне клуб наряду с «Самарой» вошел в состав участников на сезон-2022/23.

Источник: http://mbabasket.pro/ru/news/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/16595
БК Астана
БК МБА
Василий Карасев
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