Тренер «БЕТСИТИ Пармы» Пашутин: «В этом сезоне мы угадали со всеми легионерами»

Главный тренер «БЕТСИТИ Пармы» Евгений Пашутин рассказал об успешной игре своей команды в текущем сезоне. Клуб из Перми идет на четвертом месте в Единой лиге ВТБ (14 побед и 7 поражений) и сохраняет шансы на выход в «Финал четырех» внутрисезонного кубка.

— Василий Карасев сказал, что «Парма» может претендовать на медали Единой лиги. Согласны с коллегой по тренерскому цеху и чем можно объяснить столь удачную игру команды по сравнению с прошлым сезоном?

— Мы угадали со всеми легионерами. Плюс у нас сложился очень хороший баланс. Четыре сильных иностранца с высоким уровнем мотивации, собственная молодежь, которая значительно прибавила, а также три опытных игрока — Александр Захаров, Стас Ильницкий и Саша Шашков. Получился крепкий коллектив, с хорошей командной химией и взаимопониманием. Это дает результат. Самое главное — не успокаиваться, не останавливаться на достигнутом. Все будет зависеть от нас.

— Есть понимание, когда в строй вернется Микаэл Хопкинс?

— Сложно сказать. Восстановление идет, но сроки я бы называть не стал. Есть много нюансов.

— Не обидно, что в этом году команда пропускает Кубок России?

— Вместо этого мы играем в Winline Basket Cup. Это более серьезный вызов для нас. В нашей группе два российских топ-клуба — ЦСКА и «Локо». Плюс сербская «Мега», которая уже обыграла московский и краснодарский клубы. В другой группе «Зенит», УНИКС, «Уралмаш», боснийская «Игокеа». Для нас большая честь выступать в этом турнире. Хочется сказать спасибо руководству Единой лиги, что предоставили нам такую возможность.

— Учитывая сильную игру ряда ваших лидеров, нет опасения, что их заберут более статусные клубы по ходу сезона?

— Пока таких опасений нет.