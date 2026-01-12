12 января, 17:57

Тренер «БЕТСИТИ Пармы» Пашутин: «В этом сезоне мы угадали со всеми легионерами»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Главный тренер «БЕТСИТИ Пармы» Евгений Пашутин рассказал об успешной игре своей команды в текущем сезоне. Клуб из Перми идет на четвертом месте в Единой лиге ВТБ (14 побед и 7 поражений) и сохраняет шансы на выход в «Финал четырех» внутрисезонного кубка.

Василий Карасев сказал, что «Парма» может претендовать на медали Единой лиги. Согласны с коллегой по тренерскому цеху и чем можно объяснить столь удачную игру команды по сравнению с прошлым сезоном?

Мы угадали со всеми легионерами. Плюс у нас сложился очень хороший баланс. Четыре сильных иностранца с высоким уровнем мотивации, собственная молодежь, которая значительно прибавила, а также три опытных игрока — Александр Захаров, Стас Ильницкий и Саша Шашков. Получился крепкий коллектив, с хорошей командной химией и взаимопониманием. Это дает результат. Самое главное — не успокаиваться, не останавливаться на достигнутом. Все будет зависеть от нас.

Есть понимание, когда в строй вернется Микаэл Хопкинс?

Сложно сказать. Восстановление идет, но сроки я бы называть не стал. Есть много нюансов.

Не обидно, что в этом году команда пропускает Кубок России?

Вместо этого мы играем в Winline Basket Cup. Это более серьезный вызов для нас. В нашей группе два российских топ-клуба — ЦСКА и «Локо». Плюс сербская «Мега», которая уже обыграла московский и краснодарский клубы. В другой группе «Зенит», УНИКС, «Уралмаш», боснийская «Игокеа». Для нас большая честь выступать в этом турнире. Хочется сказать спасибо руководству Единой лиги, что предоставили нам такую возможность.

Учитывая сильную игру ряда ваших лидеров, нет опасения, что их заберут более статусные клубы по ходу сезона?

Пока таких опасений нет.

БК Парма (Пермь)
Евгений Пашутин
Читайте также
«Мы все хотим, чтобы он играл вечно»: в «Вашингтоне» говорят о величии и будущем Овечкина
В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
ВАДА открыло расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
Команда Семака забьет первой, оборона «Локо» не выдержит давления. На что ставить в матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» - «Зенит»
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
В «Ладе» поменяли генменеджера
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Россиянам из АХЛ пора возвращаться, но не всем
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
