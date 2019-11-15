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Главный тренер Банки покидает «Локомотив-Кубань»

18:13
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«Локомотив-Кубань» и главный тренер Лука Банки приняли решение о прекращении сотрудничества. Клубом принято решение о расторжении контракта с итальянским специалистом, сообщает официальный сайт краснодарцев.

— Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда, — заявил президент клуба Андрей Ведищев. — Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей. Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в «Локомотиве-Кубань», талантлив, амбициозен и способен на большее.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Богдан Карайчич, который входит в состав тренерского штаба клуба с сезона-2018/19.

53-летний Банки возглавил команду в июле. В 12 матчах под руководством специалиста краснодарцы проиграли семь, текущая серия поражений составляет четыре игры.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://lokobasket.com/news/87226/

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