Вичентич: «В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич рассказал о подготовке ко второму матчу четвертьфинала Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«В первой игре ЦСКА показал свои сильные стороны, — цитирует пресс-служба клуба Вичентича. — Нам не удалось остановить их игру в переходе и набрать очки второго шанса. Мы анализируем игру, и во втором матче попытаемся исправить эти моменты. Это непростая работа, но я верю, что мои игроки смогут отреагировать после первой встречи».

ЦСКА ведет в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 2 апреля в Москве и начнется в 14:00 мск.