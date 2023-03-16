Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:19

Вичентич — о победе над «Астаной»: «У нас не получилось держать фокус и концентрацию весь матч»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу над «Астаной» (79:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сначала хочу поздравить команду с победой, — цитирует пресс-служба лиги Вичентича. — Она очень важна для нас. Все знают, что в предыдущем матче мы проиграли в Минске, но несмотря на это, не потеряли веру. Сегодня на площадке у нас не получилось держать фокус и концентрацию все 40 минут, чтобы выиграть с еще большей разницей. Однако все равно команда играла здорово и жестко. Третья четверть не получилась, и сейчас надо найти ответ, почему это происходит не в первый раз. Конечно, Ньюмэн и Мачадо — лидеры этой команды. Я знал, что без них будет тяжело, но доверял российским игрокам, и они показали сегодня качество. Хочу сказать им большое спасибо».

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/avtodor-dogonyaet-samaru-blagodarya-pobede-nad-astanoj/
БК Автодор
БК Астана
0
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Автодор» победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Киселев — о матче с «Автодором»: «Нас подвели два момента — свободные атаки и дисциплина»
Новости
RSS RSS
Все новости