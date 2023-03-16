Вичентич — о победе над «Астаной»: «У нас не получилось держать фокус и концентрацию весь матч»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал победу над «Астаной» (79:70) в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сначала хочу поздравить команду с победой, — цитирует пресс-служба лиги Вичентича. — Она очень важна для нас. Все знают, что в предыдущем матче мы проиграли в Минске, но несмотря на это, не потеряли веру. Сегодня на площадке у нас не получилось держать фокус и концентрацию все 40 минут, чтобы выиграть с еще большей разницей. Однако все равно команда играла здорово и жестко. Третья четверть не получилась, и сейчас надо найти ответ, почему это происходит не в первый раз. Конечно, Ньюмэн и Мачадо — лидеры этой команды. Я знал, что без них будет тяжело, но доверял российским игрокам, и они показали сегодня качество. Хочу сказать им большое спасибо».

«Автодор» занимает третье место в турнирной таблице этапа проигравших (13 побед и 17 поражений), «Астана» идет на пятой строчке (5 побед и 24 поражения).