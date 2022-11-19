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Руссо — о матче с «Енисеем»: «Несмотря на победу, я не удовлетворен нашей игрой»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился эмоциями от победы над «Енисеем» (86:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Несмотря на положительный для нас результат, я не удовлетворен сегодняшней игрой. Вместо того, чтобы уверенно довести матч до победы, нам пришлось понервничать в концовке. Признаюсь, я был больше доволен предыдущей игрой с «Самарой», чем сегодняшней. В некоторые моменты матча мы ужасно защищались, особенно на первых минутах встречи, а также в начале третьей и четвертой четвертей. Тем самым позволили соперникам набрать много легких очков. Чтобы добиваться результата, мы должны на протяжении всех 40 минут действовать так, как в середине третьей четверти», — цитирует пресс-служба лиги Руссо.

В следующем матче «Автодор» на выезде сыграет с ЦСКА 23 ноября. «Енисей» на день позже примет «Минск».

БК Автодор
БК Енисей
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