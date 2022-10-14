Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 23:14

Главный тренер «Автодора» Павичевич: «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол"

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (71:92).

«Хочу поздравить «Зенит» с заслуженной победой, они показали хороший баскетбол. Мы играли моментами хорошо, но не получилось действовать все 40 минут на одном уровне с соперником. Но спасибо ребятам, они старались, боролись. У нас не совсем получалось в атаке, были поспешные броски, и когда ты спешишь в нападении, тяжело защищаться против быстрых отрывов — поэтому мы сегодня и пропустили столько очков в быстрых отрывах», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова Павичевича.

«Автодор» занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем матче саратовский клуб встретится с «Минском» 17 октября.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/zenit-vpervye-v-sezone-pobezhdaet-doma/
БК Автодор
БК Зенит
0
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паскуаль — о матче с «Автодором»: «Во второй половине наша команда смотрелась отлично»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости