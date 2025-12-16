Богичевич — о 13-м поражении «Автодора» подряд: «Нам нужно показать, что у нас сильный характер»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич похвалил своих игроков за то, что они продолжают бороться, несмотря ни на что.

В понедельник саратовская команда на выезде уступила «Пари НН» (80:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и потерпела 13-е поражение подряд.

«Снова хочу поздравить своих игроков. Я думаю, что мы боролись, мы провели большую часть игры довольно хорошо. Я рад, что в моей команде есть игроки, которые хотят бороться за клуб и быть лучшими. У нас есть проблема с короткой ротацией, это точно. Но еще раз поздравляю моих игроков. Я смотрю на то, как они выглядят, как тренируются, как себя ведут. Просто морально такая ситуация — это непросто. Но ладно, я думаю, это также проверка характера. Нам нужно всем показать, что у нас сильный характер, что мы верим в себя, и что все будет лучше», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

«Автодор» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице. Команда выиграла только два матча в нынешнем сезоне.

Следующую игру «Автодор» проведет 20 декабря на выезде против «Самары», которая идет на 11-й позиции в Единой лиге.