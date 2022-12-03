Руссо — о победе над МБА: «Автодор» сыграл с большой страстью, желанием и энергией»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо прокомментировал победу над МБА (72:68) матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, я очень рад за игроков. Сегодня они выложились более чем на 100 процентов. Все сыграли чрезвычайно хорошо — с большой страстью, желанием и энергией. Мы хорошо защищались. Знали, что в отсутствие Боутрайта нам будет нелегко набирать очки, но мы действовали как команда в защите и нападении. Поэтому я очень доволен», — приводит слова Руссо сайт лиги.

«Автодор» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда выиграла пять матчей из 14.