Главный тренер «Автодора»: «У нас появилась проблема при исполнении штрафных бросков»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич прокомментировал поражение от «Минска» (65:81) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравлю игроков и тренерский штаб «МИНСКА» с победой, — цитирует Вичентича сайт лиги. — С начала и до конца соперник был лучше в скорости, при бросках, продемонстрировал лучшую концентрацию. У нас появилась проблема при исполнении штрафных бросков: всего 50 процентов попаданий. Еще раз поздравляю «МИНСК» с заслуженной победой».

«Автодор» следующий матч проведет 16 марта дома против «Астаны».