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6 декабря 2025, 21:16

Главный тренер «Автодора» Богичевич прокомментировал поражение от УНИКСа

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (54:78).

«Хочу поблагодарить своих игроков. Удовлетворен тем, как они боролись, это была главная цель на этот матч. Хочу сказать, несмотря на всю ситуацию с покинувшими клуб, рад видеть, с каким настроем вышли парни. В раздевалке мы говорили, нам важно биться сегодня даже с укороченной ротацией. Мы забрали подборы в нападении, сделали больше результативных передач и заставили соперников совершить 21 потерю. Это доказывает желание команды сражаться и играть до конца. Конечно, этого недостаточно для победы над такой командой, как УНИКС. Так или иначе, мы справимся. Для меня наша команда — настоящие герои с сильным характером. Сейчас все нелегко, но идем дальше», — цитирует Богичевича пресс-служба команды.

«Автодор» с 12 поражениями в 14 играх занимает 10 место в турнирной таблице.

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Баскетбол
БК Автодор
БК УНИКС
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