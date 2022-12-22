Главный тренер «Астаны» Киселев: «Отвратительно сыграли. Это была худшая наша игра в нападении за сезон»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев высказался об игре своей команды в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против УНИКСа (41:79).

«Думаю, здесь много говорить не надо — мы абсолютно отвратительно сыграли в нападении. Это была худшая наша игра в нападении за сезон.

По защите: мы дали УНИКСу набрать 79 очков, и для нас, это более или менее нормальный результат. Но в нападении катастрофа.

Каждый опять решил выиграть в одиночку, хотя перед игрой говорили об этом, делали акцент на то, что нужно играть как команда, двигать мяч, искать партнеров", — цитирует Киселева пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем матче УНИКС сыграет с МБА 4 января, а «Астана» встретится с «Минском» 25 декабря.