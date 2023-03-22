Киселев — о матче с «Пармой»: «Соперник создал отличные ситуации для своих снайперов и одержал победу»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев прокомментировал поражение от «Пармы» (59:94) в матче Единой лиги ВТБ.

«Если брать объективную причину поражения — сегодня мы играли относительно нашего тяжелого графика и относительно глубины нашей скамейки, — приводит слова Киселева пресс-служба лиги. — Играли ровно столько, насколько хватило сил. В третьей четверти мы еще держали соперника, но в заключительной 10-минутке просели в счете и игре. Если брать элементы баскетбола, то когда ты совершаешь 20 потерь и демонстрируешь отвратительный процент штрафных и трехочковых, очень тяжело рассчитывать на положительный результат. Соперник же, наоборот, создал отличные ситуации для своих снайперов и одержал победу».

В следующем матче «Парма» на выезде встретится с «Автодором» 25 марта, а «Астана» в гостях сыграет против «Минска» на день позже.