Главный тренер «Астаны» Плотников — о поражении «Зениту»: «В целом мы можем записать эту игру в актив»

Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников прокомментировал поражение от «Зенита» (63:86) в матче Единой лиги ВТБ.

— Во-первых, мы все рады играть после такого длительного перерыва, мы соскучились по баскетболу. Во-вторых, меня, как тренера, очень радует, что мы сделали всего лишь шесть потерь, при том, что в среднем мы теряли очень много. Процент двухочковых также меня радует как тренера, но мы должны забивать издали.

Сегодня всего лишь 14 процентов наши шутеры не забили, те, на кого мы полагаемся. Соответственно, должен был найтись игрок, который взял бы мячик, зашел бы вовнутрь и забил бы изнутри. К сожалению, мы продолжали бросать, «Зенит» продолжал нам отдавать трехочковые. Но в целом мы можем записать эту игру в актив, возьмем лучшее из нее, — передает слова Плотникова корреспондент «СЭ».

«Зенит» занимает 2-е место в таблице. «Астана» — на 12-й строчке.