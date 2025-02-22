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22 февраля 2025, 13:15

Глава совета тренеров Евролиги допустил, что Суперкубок Лиги ВТБ может пройти в Белграде

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Глава совета тренеров Евролиги Горан Шашич отметил, что Единая лига ВТБ ведет переговоры с Белградом о проведении Суперкубка-2025. Сергей Кущенко допустил проведение Суперкубка Лиги ВТБ за пределами России.

— Я слышал разговоры о том, что Суперкубок-2025 Единой лиги ВТБ может пройти в Белграде. Вы что-нибудь знаете об этом?

— Конечно, скажем так, это решение, которое должна принять Лига ВТБ. Могу сказать только одно: я думаю, что Белград будет готов принять это мероприятие, и об этом ведутся переговоры между Лигой ВТБ и Белградом. Так что это вполне возможно, — рассказал «СЭ» глава совета тренеров Евролиги.

В 2024 году Суперкубок выиграл ЦСКА, в финале переиграв УНИКС. Из иностранных команд в турнире участвовали сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

Алекс Пойтресс против Тони Джекири в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.Возвращение российских клубов в Евролигу в новом сезоне и Суперкубок Лиги ВТБ в Белграде. Интервью Горана Шашича

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