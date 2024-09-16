Илона Корстин: «Меня удивляет, что менеджмент клуба с самым большим бюджетом в Лиге ищет оправдания своих поражений в расписании»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ответила руководителю «Зенита» Александру Церковному, который отметил, что хотел бы видеть одинаковые условия для всех участников Суперкубка.

Петербургский клуб на протяжении 3 лет играл в турнире три дня подряд.

«Расписание матчей Суперкубка-2024 было отправлено всем командам-участникам заранее — практически за 1,5 месяца до его начала. Никаких комментариев от «Зенита» по нему не поступало. При этом отмечу, что Лига не обязана согласовывать расписание с клубами.

Меня удивляет, что менеджмент клуба с самым большим бюджетом в лиге ищет оправдания своих поражений в расписании. Кстати, в прошлом и позапрошлом году расписание было аналогичным, и это не помешало «Зениту» дважды выиграть Суперкубок. Официальный чемпионат еще не начался, но уже понятно, что с таким подходом клубу будет не просто в сезоне во всех отношения», — сказала Корстин «СЭ».

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ-2024/25 стартует 21 сентября матчем ЦСКА — УНИКС.