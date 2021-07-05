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Глава «Автодора» — о лимите в баскетболе: «Нужно вернуться к формату с двумя российскими игроками на площадке»

14:08
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Глава «Автодора» Владимир Родионов уверен, что изменение лимита на легионеров послужит профессиональному росту игроков сборной России по баскетболу.

«Считаю целесообразным вернуться к формату «минимум 2 российских игрока на площадке одновременно». В нулевых это послужило отличной стартовой платформой для молодых спортсменов: лимит давал им право не просто смотреть на старших партнеров по команде со скамейки, но получать практический опыт, играя важную роль в матчах чемпионата страны.

Что далеко ходить: Виктор Хряпа и Сергей Моня именно благодаря лимиту сначала попали из «Автодора» в ЦСКА, а затем и в НБА, став для сборной России незаменимыми игроками на долгие годы, как и многие другие игроки того же возраста", — приводит пресс-служба «Автодора» слова Родионова.

Сборная России уступила Германии (67:69) в отборах на Олимпиаду в Токио. и заняла последнее место в группе А3.

«Автодор» закончил минувший сезон Единой Лиги ВТБ на девятой строчке турнирной таблицы.

Дополнительная информация:

https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4558-my_dolzhny_uchityvat_interesy_sbornoi

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Антон Бабошин все материалы автора

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