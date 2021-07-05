Глава «Автодора» — о лимите в баскетболе: «Нужно вернуться к формату с двумя российскими игроками на площадке»
Глава «Автодора» Владимир Родионов уверен, что изменение лимита на легионеров послужит профессиональному росту игроков сборной России по баскетболу.
«Считаю целесообразным вернуться к формату «минимум 2 российских игрока на площадке одновременно». В нулевых это послужило отличной стартовой платформой для молодых спортсменов: лимит давал им право не просто смотреть на старших партнеров по команде со скамейки, но получать практический опыт, играя важную роль в матчах чемпионата страны.
Что далеко ходить: Виктор Хряпа и Сергей Моня именно благодаря лимиту сначала попали из «Автодора» в ЦСКА, а затем и в НБА, став для сборной России незаменимыми игроками на долгие годы, как и многие другие игроки того же возраста", — приводит пресс-служба «Автодора» слова Родионова.
Сборная России уступила Германии (67:69) в отборах на Олимпиаду в Токио. и заняла последнее место в группе А3.
«Автодор» закончил минувший сезон Единой Лиги ВТБ на девятой строчке турнирной таблицы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4558-my_dolzhny_uchityvat_interesy_sbornoi
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