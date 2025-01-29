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Сегодня, 11:40

Генменеджеры назвали лучший и худший трансфер сезона в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Переход Алексы Аврамовича из «Партизана» в ЦСКА признан лучшим трансфером сезона-2024/25 Единой лиги ВТБ. За это проголосовали шесть букмекеров из 12. Ближайший преследователь — Антониус Кливленд, сменивший чемпионат Израиля на «Локомотив-Кубань».

Худшими трансферами генменеджеры считают переход в «Самару» Насира Брукса и появление в «Зените» Омари Спеллмена. Оба баскетболиста уже покинули Единую лигу ВТБ.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

Дуйэн Бэйкон, Алекса Аврамович и&nbsp;Кирилл Елатонцев. Лучший трансфер? Худший паркет? Лицо Лиги через пять лет? 37 вопросов руководителям клубов Лиги ВТБ
БК ЦСКА
Алекса Аврамович
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