Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выступили за сохранение действующего лимита на легионеров

Сразу 10 генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ (из 12) выступили за сохранение действующего лимита на легионеров: шесть иностранцев в заявке на матч из 12 игроков.

Интересно, что максимальную квоту в шесть легионеров в этом сезоне заполнили только несколько команд (среди них — обладающий наименьшим бюджетом «Автодор»). Прямо сейчас у «Енисея» только два легионера (белорус Владислав Близнюк не считается легионером в составе, но считается иностранцем в заявке на матч), у «Пармы» и «Пари НН» — по три. У МБА (исторически) и «Самары» (вынужденно) вообще нет иностранцев в заявке.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.