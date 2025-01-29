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Сегодня, 10:30

Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выступили за сохранение действующего лимита на легионеров

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист «Автодора» Калеб Агада
Калеб Агада (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сразу 10 генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ (из 12) выступили за сохранение действующего лимита на легионеров: шесть иностранцев в заявке на матч из 12 игроков.

Интересно, что максимальную квоту в шесть легионеров в этом сезоне заполнили только несколько команд (среди них — обладающий наименьшим бюджетом «Автодор»). Прямо сейчас у «Енисея» только два легионера (белорус Владислав Близнюк не считается легионером в составе, но считается иностранцем в заявке на матч), у «Пармы» и «Пари НН» — по три. У МБА (исторически) и «Самары» (вынужденно) вообще нет иностранцев в заявке.

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

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Баскетбол
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